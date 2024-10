E’ attiva da ieri, 9 novembre 2015, l'opzione che permette di rispondere ai messaggi di WhatsApp direttamente dalla schermata di blocco senza accedere alla stessa app. In questo modo si resterà “invisibili”. Questa funzione sarà possibile solo per gli utenti Apple con sistema operativo iOS9.1 che hanno effettuato l'aggiornamento alla versione 2.12.10.

Per non comparire come “online”, infatti, basterà rispondere al messaggio dalle notifiche sul desktop. Trascinandolo verso sinistra apparirà la funzione "rispondi" e si potrà inserire il testo. Questo permetterà di non fare conoscere l'ora degli ultimi accessi al sistema di messaggistica istantanea e di non comparire in quel momento “online”.