Per l'ennesima volta nel giro di qualche mese, l'app di messaggistica acquistata da Mark Zuckerberg ha smesso di funzionare e l'hashtag #whatsappdown è subito entrato nei trending topic di Twitter.

Al momento non c'è nessuna spiegazione dell'interruzione del servizio da parte della compagnia.

La metà degli utenti si lamenta perchè non riesce a connettersi al servizio. Il 40 per cento accede alla app ma non può inviare o ricevere messaggi. Una persona su dieci, invece, non riesce a effettuare il log-in.