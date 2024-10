"WhatsApp Down": e' l'allarme lanciato dagli utenti di Twitter da tutto il mondo. Il servizio di messaggistica istantanea si e' tecnicamente "impallato" e nessuno riesce piu' a ricevere e inviare messaggi.

Al momento sono ancora ignoti i motivi dell'interruzione, anche se probabilmente, come e' accaduto gia' lo scorso febbraio, la causa del blackout potrebbe risiedere in un sovraccarico del sistema per il traffico intenso.

WhatsApp e' il servizio di messaggistica istantanea piu' popolare del mondo, con 450 milioni di utenti di cui il 70% attivi giornalmente.