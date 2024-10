Milioni di persone nel panico mercoledì sera: WhatsApp ha smesso di funzionare. La più popolare applicazione di messaggistica, verso le 23 non ha più dato segni di vita.

Il guasto è avvenuto in concomitanza con la pubblicazione dei dati trimestrali di Facebook. Non solo alle nostre latitudini, ma in tutto il mondo, sia sugli smartphone con il sistema operativo Android sia sugli iPhone. Chi tentava di inviare un messaggio, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rimaneva diversi minuti a guardare il simbolo dell'orologino prima di accorgersi che il servizio non funzionava.

L'hashtag #whatsappdown si è rapidamente fatto strada tra i trending topic di Twitter, ma la situazione è tornata alla normalità dopo un paio d'ore.