Un wedding bus , cioè un bus che trasportava 40 invitati a una festa di matrimonio , si sarebbe ribaltato intorno alle 23:30 ora locale nella città di Greta, nel Nuovo Galles, a Sydney (Australia).

Nel sinistro, secondo le prime informazioni, perderanno la vita 10 persone , mentre 18 sono rimaste illese.

Alcuni dei passeggeri che sono rimasti feriti sono stati ricevuti in vari paesi dell'Australia, anche con l'ausilio di un elicottero. Il conducente del mezzo , un uomo di 58 anni, è ora ricoverato in ospedale, dove è già stato sottoposto ad arresto perché ritenuto responsabile dell'incidente . Gli accertamenti che verranno eseguiti nelle prossime ore chiariranno la sua posizione in relazione alla vicenda.