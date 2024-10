Alle 8.20 locali, 14.20 in Italia, due persone si sono introdotte nella base storica della Marina militare a Washington e avrebbero sparato alcuni colpi di arma da fuoco. Ancora non si conosce il numero dei morti, si parla di quattro persone, e almeno 10 i feriti. Gli aggressori sarebbero ancora all'interno della base, situata in una zona residenziale.