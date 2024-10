Al peggio non c’è mai fine.

Qual è l’ultima frontiera della chirurgia estetica?

Accorciare le dita dei piedi per indossare meglio le scarpe con il tacco.

Come riporta il Daily Mail, negli ultimi anni queste operazioni, che consistano nell’accorciare o allungare le dita dei piedi e anche eliminare il grasso in eccesso dagli alluci, sono diventati popolari in America. E oggi sono una delle procedure cosmetiche in rapida crescita anche in Gran Bretagna. Sempre più donne, dunque, desiderano piedi perfetti e sono disposte a sottoporsi a un intervento doloroso e rischioso pur di ottenerli.

Il quotidiano britannico racconta anche la storia di Paulina, ragazza di 30 anni, che ha deciso di sottoporsi all’intervento perché odiava e si vergognava di mostrare i suoi piedi.

Il dottor Jason Hargrave, che ha operato la donna, ritiene che la chirurgia estetica ai piedi è una tendenza in rapida crescita, alimentata dalla popolarità della popolare serie tv Sex And The City style, dove le donne protagoniste indossano tacchi vertiginosi.

Nell’ottobre del 2013, Paulina aveva le dita dei piedi accorciate di un centimetro, un'operazione durata circa un’ora che si è svolta in anestesia locale.

Foto tratte da dailymail.co.uk