Il presidente russo Vladimir Putin si è vaccinato contro il coronavirus. Lo rendono noto le agenzie russe. Dal Cremlino però, nessuna notizia su quale vaccino gli sia stato somministrato.

In Russia, oltre allo Sputnik, hanno ottenuto il via libera l'EpiVakKorona e il Kovivak. "Non diremo nello specifico quale gli verrà somministrato, tutti è tre sono affidabili", aveva dichiarato il portavoce, Dmitri Peskov.

"Putin si è fatto vaccinare contro il coronavirus. Si sente bene e domani avrà una giornata di lavoro completa", ha riferito Peskov questa sera dopo la somministrazione.