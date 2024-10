Vive con soli 180 euro a settimana e li spende (quasi) tutti per la figlioletta di 7 mesi.

Sta facendo non poco discutere la storia di Carissa, mamma single inglese, che vive nel Regno Unito con appena 180 euro alla settimana, e nonostante questo la sua priorità sia far vivere nel lusso, non facendole mancare abiti firmati, la piccola Lavinia: “Lei deve avere il meglio dalla vita, per mia figlia morirei anche di fame” ha detto nel reality show Blinging Up Baby.

La donna, come riporta Leggo, vive grazie ai sussidi del governo destinati a chi ha figli piccoli e nel frattempo studia part-time per diventare parrucchiera. Con i pochissimi soldi che le rimangono, si nutre solamente di zuppa in scatola e noodles istantanei. Spesso si ritrova a contare i centesimi per pagare le spese, ma la sua priorità rimane Lavinia.

Qualcuno è arrivato a insultarla sui social. “Di loro non mi interessa” ha detto Carissa.