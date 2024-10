Vitor Rafael Bastos Godinho, un giovane futsalista del Ccrm - Centro culturale e ricreativo di Macedo, di 14 anni, è morto questa domenica 29 marzo 2020, nell'ospedale di Feira, vittima di Coronavirus.

Sul sito ufficiale del FPF, Fernando Gomes ha già pubblicato un messaggio di condoglianze. "È con profonda costernazione che mando le mie condoglianze a familiari, amici e colleghi di Vitor Rafael Bastos Godinho, giovane futsalista del Ccrm - Centro Culturale e Ricreativo di Macedo. In questo momento di profondo dolore per tutti i tuoi cari, mando anche una parola. conforto per tutta la famiglia del calcio nel distretto di Aveiro che condivide con noi la tristezza di una scomparsa così precoce".

La morte del quattordicenne – come si apprende dal sito ufficiale https://www.futsalportugal.com - si unisce ad altri cinque decessi che stavano già contando sabato a Ovar, un comune nel distretto di Aveiro dove il 17 marzo lo stato di calamità pubblica fu dichiarato a causa del nuovo coronavirus e che dal 18 è soggetto ad assedio sanitario con controllo delle frontiere e chiusura di tutte le attività commerciali che non coinvolgono beni essenziali. Le condizioni cliniche del giovane di Ovar erano particolarmente gravi a causa di altre patologie ad esso associate.

( foto tratta da https://www.futsalportugal.com )