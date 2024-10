Quella che doveva essere una piacevole sorpresa si è trasformata in un incubo. A Mol, in Belgio, un uomo travestito da Babbo Natale (o Saint Nicolas, figura a cui il primo si rifà) si è recato in visita in una Casa di riposo ospitante decine di anziani. Tutto nella norma se non fosse che, prima di entrare nella struttura, non è stato controllato e così, quando pochi giorni dopo ha scoperto di essere positivo al coronavirus era già tardi per porre rimedio: ospiti e personale della casa di riposo erano già stati contagiati.

Drammatico l'esito: 121 persone contagiate e 18 anziani morti. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, soprattutto se si tiene conto che da quanto mostrato nelle foto dell’evento pubblicate sui social si vede come né Babbo Natale né gli ospiti indossassero in alcuni momenti la mascherina. Il primo bollettino del 15 dicembre parlava di 60 infetti, fino ad arrivare ai numeri attuali, che oltre ai pazienti hanno coinvolto anche 36 operatori sanitari, come riferisce il Daily Mail.

Il dato più sconcertante rimane però quello dei 18 anziani ospiti morti: un numero che potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore dal momento che ci sono altre persone ancora ricoverate in gravissime condizioni. Le autorità locali hanno intanto indagato sui dirigenti della Casa di riposo, che si sono detti sconvolti dall’accaduto.