Ha vinto “decine di migliaia di dollari” alla lotteria (anche se non ha voluto dire alla stampa la cifra esatta) e secondo il marito, i soldi sarebbero dovuti finire sul conto co-intestato, per emergenze o progetti comuni.

Ma la donna, americana, ha ribadito che, essendo una sua vincita, avrebbe dovuto decidere lei come gestirli e che sarebbe intenzionata a spenderli in viaggi da sola. La notizia è stata riportata da Leggo.

“Non mi sembra giusto visto che ho comprato il biglietto, l'ho grattato e l'ho incassato io stesso per i soldi - ha scritto la moglie milionaria su un forum - Abbiamo un conto congiunto ma anche conti separati per le spese. Mio marito non deve avere metà dei soldi solo perché siamo sposati”.

Tantissimi i commenti sotto il post tra che dava ragione alla donna e chi invece ha scritto che è molto meglio condividere gioia e ricchezze con chi si ama.