Centinaia di soccorritori combattono per salvare un bambino di 10 anni caduto due giorni fa in un pozzo profondo 35 metri in un cantiere per la costruzione di un ponte nel sud del Vietnam.

Il piccolo thailandese Ly Hao Nam stava apparentemente cercando rottami metallici quando è caduto in un pilastro di cemento cavo largo appena 25 centimetri gettato per costruire un nuovo ponte nella provincia meridionale di Dong Thap, ha detto un soccorritore.

"Stiamo facendo del nostro meglio. Non possiamo ancora dire in che condizioni si trovi il ragazzo", ha aggiunto il soccorritore.

Le autorità "non sono sicure delle condizioni attuali del ragazzo. Ha smesso di interagire con l'esterno anche se gli è stato continuamente fornito ossigeno, ha riferito il quotidiano vietnamita Tuoi Tre. Secondo i resoconti dei media, i soccorritori hanno cercato di perforare e ammorbidire il terreno circostante nel tentativo di sollevare il pilastro e tirare fuori il bambino. Lunedì, il primo ministro Pham Minh Chinh ha chiesto ai soccorritori federali di unirsi agli sforzi delle autorità locali per salvare il ragazzo.