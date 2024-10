Che fine fa il profilo Facebook delle persone morte?

Il social network è un luogo per condividere e connettersi con amici e familiari. Per molti di noi, è anche un luogo per ricordare e onorare coloro che abbiamo perso. Quando una persona muore, il suo profilo può diventare un memoriale della loro vita, amicizie ed esperienze.

Da ieri Facebook dà la possibilità di nominare un erede digitale, l'unico in grado di gestire il vostro profilo dopo la morte.

“Stiamo introducendo – scrivono sul blog ufficiale di Facebook Vanessa Callison-Burch, Product Manager, Jasmine Probst, Content Strategist and Mark Govea, Software Engineer - una nuova funzionalità che permette agli utenti di scegliere un contatto, un membro della famiglia o un amico che può gestire il contatto delle persone morte".

Il contatto che eredità il profilo della vittima sarà in grado di:

- Scrivere un messaggio ad esempio, per annunciare un servizio funebre o condividere un messaggio speciale;

- Rispondere alle nuove richieste di amicizia;

- Aggiornare la foto del profilo e della copertina;

Chi riceverà l’eredità non sarà in grado di accedere a tutto. Non potrà, ad esempio, visualizzare i messaggi privati di quella persona e cancellare foto.

“Fino ad oggi, quando qualcuno è morto, abbiamo offerto un account immortalato base che era visibile, ma non poteva essere gestito da chiunque. Parlando con le persone che hanno sperimentato la perdita, ci siamo resi conto che serve qualcuno che possa accedere all’account della vittima”, dicono gli addetti ai lavori.

La nuova funzione si chiama "legacy contact" ed è attiva per ora solo negli Stati Uniti. Ma presto sarà attiva in tutti i Paesi.

La persona che avete scelto come vostro erede potrà decidere se accettare oppure no.

Grazie alla nuova funzionalità legacy contact si potrà anche preferire di eliminare definitivamente il proprio account Facebook dopo la morte.