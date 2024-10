Don Michele Valdegamberi, responsabile del Centro Estivo di Verona, ha allontanato un giovane volontario, che aveva dato la sua disponibilità per insegnare in un laboratorio di giornalismo per coloro che frequentano la parrocchia, perché non battezzato.

Il prete ha definito il giovane “incompatibile” con il ruolo svolto.

L'insegnante non ha toccato alcun tipo di argomento legato alla fede o alle proprie scelte personali. Si è impegnato, perché coinvolto da amici, a raccontare e spiegare cosa fa un giornalista, come si imposta un articolo, come si cercano le notizie.

Don Michele ha deciso, però, che Alessandro non poteva essere un bravo educatore perché non battezzato e ha così delegato un altro ragazzo del gruppo di volontari per chiedere ad Alessandro di non partecipare più al laboratorio.