Ha sacrificato beni e risparmi per salvare la vita al suo cane. Jac Williams, infermiera inglese in pensione, ha speso 17.500 sterline (oltre 20mila euro) per far sì che il suo cane, un chihuahua, venisse sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La donna ha dovuto vendere la sua Nissan Qashqai per 15.000 sterline, a cui ha ne ha aggiunto 2.500 provenienti da un'eredità.

A raccontarne la storia è il quotidiano La Repubblica. Louie, questo il nome dell'animale, è stato sottoposto a un intervento salvavita durato quattro ore presso il Royal Veterinary College di Londra. Durante l'operazione, il cuore è stato fermato per circa un'ora e mezza. Al cane è stato impiantato un bypass e gli è stata fatta una trasfusione di sangue.

Louie è poi rimasto in terapia intensiva per due giorni e ha lasciato l'ospedale dopo una settimana di convalescenza. "La settimana prima che entrasse per il suo intervento chirurgico c'è stato un enorme deterioramento - racconta la donna ai media inglesi - . Il suo respiro non era buono e ammetto che temevo che non sarebbe mai tornato a casa con me".

"Sapevo che l'operazione era la sua unica possibilità. Il chirurgo mi ha detto che non avevamo niente da perdere se non un sacco di soldi, perché senza quell'intervento sarebbe morto, probabilmente entro la fine dell'anno". Dopo l'intervento Louie, 10 anni, ù ha fatto passi da gigante. Anche il chirurgo si è detto "soddisfatto dei progressi", e il cane gradualmente potrà riprendere piena salute, per la gioia della donna che vede il proprio sacrificio economico ripagato.