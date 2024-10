L'immunizzazione con due dosi di vaccino Pfizer/BioNTech garantisce un'efficacia contro il Covid del 95,8%. E' quanto stabiliscono i dati del ministero della Sanità israeliana, secondo i quali i vaccini, inoltre, "riducono drasticamente la possibilità di complicazioni e di morte".

Secondo i dati, infatti, il vaccino è efficace al 99,2% contro le complicazioni e al 98,9% contro la possibilità di ricovero e di decesso, secondo quanto riporta Times of Israele.

I numeri forniti dalle autorità sanitarie sul vaccino della Pfizer sono stati commentati su Twitter da Roberto Burioni: "I dati che arrivano da Israele sono oltre ogni aspettativa, tra poco potrebbero essere liberi da questo incubo grazie al vaccino. Non è possibile che l'Europa rimanga indietro. Vacciniamo tutti, whatever it takes", scrive il virologo.