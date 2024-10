Il Commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton ha fatto sapere che la Commissione europea non ha rinnovato il suo ordine per i vaccini AstraZeneca contro il Covid-19 per i mesi da giugno in poi, non coperti dal contratto attuale.

La decisione dopo le tensioni delle scorse settimane, che avevano portato la Commissione europea a lanciare un'azione legale contro l'azienda farmaceutica per non aver rispettato il suo contratto per la fornitura di vaccini e per non avere un piano "affidabile" per garantire consegne puntuali.

"Vedremo cosa succederà", ha detto Breton dopo l’annuncio.