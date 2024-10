"L'Unione europea sarà in grado di centrare i suoi obiettivi di vaccinazione in questo trimestre nonostante i ritardi di AstraZeneca nelle consegne poiché Pfizer sta producendo più velocemente del previsto".

Lo ha fatto sapere il commissario al mercato interno Thierry Breton in un'intervista alla Radio Europe 1. Breton ritiene che i ritardi di AstraZeneca siano inaccettabili, ma che per il momento Bruxelles non ha in programma di citarla in giudizio.

"La buona notizia - afferma - è che comunque non saremo in ritardo con il nostro programma nel primo trimestre, perché Pfizer sta producendo di più, molto di più del previsto, e ci darà di più".