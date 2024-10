Si chiama " Estrela de Fura ", dal portoghese " Stella di Fura ", è il più grande rubino mai battuto all'asta , un gioiello da 55,22 carati venduto per 34,8 milioni di dollari (630.288 dollari per carato).

Scoperto nel 2022 in Mozambico da Fura Gems, una società di estrazione e commercializzazione di minerali con sede a Dubai, il rubino è un " ritrovamento unico nella vita ": si tratta della più grande pietra preziosa di questo tipo e con quella qualità gemmologica mai immessa sul mercato.

Anche nel suo stato grezzo e intatto, il rubino tesoro " era considerato dagli esperti un eccezionale della natura per la sua fluorescenza, l'eccezionale chiarezza e la vivida tonalità rossa, nota come 'sangue di piccione' un colore tradizionalmente associato solo ai rubini birmani ", afferma Sotheby's.

Il gioiello è offerto nell'ambito dell'asta "Magnificent Jewels" di Sotheby, a New York. L'asta comprendeva anche un diamante rosa da 10 carati, noto come " The Eternal Pink ", di colore rosa violaceo vivido e classificato come " il diamante rosa più vivido che sia mai arrivato sul mercato ".