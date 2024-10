Nel mondo

"Le è stata fatale la distrazione", ha detto la polizia intervenuta sul posto che non ha potuto fare nulla per aiutare la donna. Courtney Sanford, 32enne della Carolina del Nord (USA), è morta in un incidente d'auto poco dopo aver pubblicato su Facebook un selfie. "La canzone Happy mi rende felice" così aveva commentato la foto scattata mentre era al volante dell'auto.