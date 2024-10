Kaylin Gillis , di 20 anni, è stata uccisa a colpi di fucile da un uomo di 65 anni, nella cittadina rurale di Hebron, nello stato di New York .

La sua colpa? Aver imboccato con l'auto il vialetto sbagliato mentre stava cercando di raggiungere la casa di un amico.

La giovane sera si trovava alla guida della sua auto lo scorso sabato con altre tre persone a bordo, quando si è diretta verso casa di un conoscente. Gli amici che erano con lei hanno raccontato che Kaylin, probabilmente erroneamente dal navigatore del cellulare , ha sbagliato strada e si è ritrovata in quartiere diverso da quello verso cui era diretta.

La 20enne ha quindi effettuato una manovra per tornare indietro e per farlo è entrata nel vialetto di un'abitazione, di proprietà di Kevin Monahan. L'uomo, pare senza che ci fosse anche solo un'apparente minaccia nei suoi confronti, ha imbracciato l'arma che aveva in casa ed è uscito sparando in direzione dell'auto tre colpi, uno dei quali ha raggiunto la ragazza.

Per Kaylin Gillis, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare, mentre il 65enne è stato fermato e arrestato con l'accusa di omicidio .