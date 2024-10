L'ex sindaco di New York Rudy Giuliani è risultato positivo al il Covid-19. Lo ha reso noto Donald Trump su Twitter, spiegando che il suo avvocato personale è stato ricoverato con sintomi presso un ospedale di Washington.

Giuliani ha 76 anni e nelle settimane scorse ha affiancato Trump in giro senza sosta tra i vari stati, portando avanti la battaglia del presidente contro presunti brogli nelle elezioni presidenziali.

"Rudy Giuliani, di gran lunga il più grande sindaco nella storia di New York, e che lavora incessantemente per denunciare le elezioni più corrotte (di gran lunga!) nella storia Usa, è risultato positivo al test per il virus cinese", scrive Trump, augurandogli una rapida guarigione.