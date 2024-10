Gli Stati Uniti sono pronti a imporre sanzioni per impedire il trasferimento in Russia di droni iraniani utilizzati da Mosca nella guerra contro l'Ucraina.

"Siamo determinati a lavorare con alleati e partner per impedire il trasferimento di armi pericolose in Russia", ha affermato il Dipartimento di Stato americano in una nota, aggiungendo che "non esiteremo ad applicare le nostre sanzioni e altri strumenti pertinenti a tutti coloro che sono coinvolti in questi trasferimenti".

Il Dipartimento di Stato ha aggiunto che gli Stati Uniti continueranno anche ad aumentare l'assistenza alla sicurezza all'Ucraina, anche per ciò che riguarda le Proseguono gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine.

Le truppe di Mosca hanno bombardato nella notte il distretto di Kryvorizka, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro Valentyn Reznichenko. "I russi - ha scritto su Telegram - hanno colpito un'impresa industriale e una centrale energetica". Secondo i dati preliminari, l'attaco non avrebbe causato vittime.