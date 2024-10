La Federal Aviation Administration americana ha pubblicato un documento in cui delinea le tappe che porteranno all'introduzione e alla creazione entro il 2028 di un mercato dei taxi volanti competitivo.

Si tratterà di velivoli con dimensioni inferiori a quelle degli aerei e degli elicotteri e sia il loro decollo che il loro atterraggio avverranno in verticale. Il piano della Faa definisce le caratteristiche dei mezzi e le regole per i piloti e per le compagnie che dovranno essere rispettate: "Arriveranno sulla scena e il nostro compito è quello di anticipare (l’arrivo, ndR)" ha dichiarato Paul Fontaine della Federal Aviation Administration.

I taxi volanti a cui stanno lavorano le società americane sono elettrici e alimentati a batteria, nonché muniti di nuove tecnologie e sistemi che aspettano di essere singolarmente certificati dalla Federal Aviation Administration.