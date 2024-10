Galena è sopravvissuta quasi una settimana senza cibo né acqua dopo essere stata spedita per sbaglio in una scatola di reso Amazon dai suoi proprietari . Il gatto è stato trovato all'interno del pacco da un impiegato in un magazzino di Amazon in California il 17 aprile, sei giorni dopo la scomparsa dalla sua casa nello Utah.

Galena era sana e salva , anche se ovviamente spaventata. Carrie Clark, la padrona, ha poi raccontato di essersi accorta che il felino era scomparso e per quasi una settimana l'ha cercata in casa e in tutto il quartiere, utilizzando anche dei volantini. Poi ha ricevuto la telefonata in cui le dicevano di aver trovato il suo animale, grazie al microchip che era stato scansionato.

" Sono corsa a dire a mio marito che Galena era stata trovata, e siamo crollati quando ci siamo resi conto che doveva essere saltata in una scatola di grandi dimensioni che avevamo spedito il mercoledì precedente ", ha dichiarato la donna.