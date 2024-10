Non sono bastati gli appelli di sospensione ad impedire la pena di morte per Lisa Montgomery, la prima donna ad essere condannata a livello federale dal 1953. Nella giornata di ieri una perizia psichiatrica aveva fatto sperare in un annullamento dell'iniezione letale i tanti contrari. Nessun passo indietro, la donna è stata giustiziata ieri nel carcere di Terre Haute, in Indiana.

Lisa Montgomery era stata dichiarata colpevole di un terribile delitto. Nel 2004, infatti, nel Missouri, si scagliò contro una giovane 23enne incinta, strangolandola sino a stordirla. Successivamente afferrò un coltello da cucina e le lacerò brutalmente l'addome, prelevando dal ventre la neonata e fuggendo con lei, lasciando la giovane madre morente.

Non passò troppo tempo prima che la polizia la catturasse. La bimba, Victoria, sopravvisse: oggi vive col padre. Nell'ottobre del 2007 la giuria del tribunale federale del Missouri si pronunciò unanimamente: condanna a morte. La sentenza venne confermata in appello, ma per anni rimase sulla carta. Durante i governi Bush e Obama furono sospese le esecuzioni.

La svolta il 25 luglio 2019, durante il governo Trump, quando l'allora ministro della Giustizia William Bar decise di spezzare la moratoria. Negli Stati Uniti la pena di morte è in vigore in 29 dei 50 Stati.