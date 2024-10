Due donne e due uomini, tutti adulti, sono le persone morte durante le proteste al Congresso Usa. Lo riferisce il capo della polizia di Washington Robert Contee.

"Sono morte a causa di complicazioni mediche non legate tra loro. Ogni perdita per noi è tragica, i nostri pensieri sono per i familiari delle vittime", ha spiegato il funzionario secondo quanto riportato dalla Cnn.