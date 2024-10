Si trovava i viaggio in Brasile per incontrare alcuni parenti della madre, originaria del Sudamerica. Un 14enne di Tolmezzo (Udine) ha perso la vita dopo essere stato punto da una zanzara.

Non è chiaro quali patologie abbiano portato al decesso del giovanissimo malcapitato, che dopo aver terminato il suo primo anno al liceo era partito alla volta del Brasile per passare parte delle vacanze con i parenti materni.

Doveva essere un'occasione per scoprire le proprie origini e godere dell'affetto della famiglia, ma si è trasformata in una tragedia. Il padre, noto commerciante di Tolmezzo, è immediatamente partito per raggiungere il defunto figlio.