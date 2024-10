La Regina Elisabetta è morta alle 15,47 sul letto della sua stanza nel castello di Balmoral.

Come riporta TgCom 24, al suo capezzale erano presenti solo due dei quattro figli: Carlo e Anna , gli unici riusciti ad arrivare in tempo e ad essere al fianco della madre nel momento dell'addio. Negli ultimi minuti anche Camilla sarebbe ha raggiunto sua Maestà per darle l'ultimo saluto, mentre prima era rimasta in disparte per far restare la Regina sola con i due figli. Nessuno degli altri familiari stretti, i figli Andrea ed Edoardo e i nipoti William ed Harry, sono riusciti a giungere in tempo.

Il primogenito era già in Scozia e per questo, quando è stato avvisato dai medici sulla situazione fortemente compromessa, è partito in elicottero per raggiungere sua madre. Anche Anna, secondogenita, ha raggiunto il castello poco dopo.

Secondo i tabloid britannici, è stata fatale una caduta in casa per la Regina, e si è trattato di una morte improvvisa, tanto che sono stati tutti presi in contropiede.