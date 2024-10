In Argentina sono morte tre persone per una misteriosa polmonite di “ origine sconosciuta” e sono in tutto nove (otto facenti parte del personale sanitario) a cui è stata diagnosticata.

A lanciare l'allarme Luis Medina Ruiz, ministro della Salute della provincia argentina di Tucuman: "I pazienti hanno in comune una grave condizione respiratoria con polmonite bilaterale e compromissione delle radiografie molto simili al Coronavirus. Ma questo è escluso", ha detto alla stampa locale.

La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

"Siamo tutti in allerta, per questo stiamo rilasciando guide alle unità di terapia intensiva pubbliche e private qualora si trovassero a curare pazienti che presentano questi sintomi, soprattutto per fare una corretta diagnosi con tutti i protocolli e DPI necessari , come raccomandato per tutti i pazienti con patologie respiratorie" ha affermato il ministro.

Queste polmoniti non avrebbero nulla a che fare con il Covid-19. Tutti pazienti a cui è stata diagnosticata questa polmonite sono stati sottoposti ad analisi specifiche all’Istituto Malbran di Buenos Aires, mentre il centro di Tucuman dove sono stati individuati i casi, la Luz Médica, una clinica privata nella città di San Miguel de Tucuman, è stata messa in isolamento in via precauzionale.