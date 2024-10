Un supplizio vero e proprio quella che ha dovuto subire un povero cane in Florida. Gli hanno stretto una fascetta da elettricista attorno al collo così, per puro divertimento. Il nodo era così stretto da provocargli un dolore indicibile ad ogni respiro, e da rendere il collo e il muso talmente gonfi che il cappio che lo stava portando alla morte era completamente nascosto dalla tumefazione.

Grazie ad una segnalazione, gli agenti della contea di Hernando, hanno cercato di aiutare il cane che, in confusione e totalmente stordito dal sofferenza, continuava a scappare e a nascondersi . I soccorsi non sono stati facili, ma fortunatamente i soccorritori sono riusciti a trovarlo appena in tempo.

I medici del Pronto Soccorso lo hanno immediatamente liberato dalla fascetta e il suo collo ha iniziato a sgonfiarsi. Le forze dell’ordine non hanno dubbi: quella tortura gli è stata inflitta intenzionalmente, è stato quindi aperto un fascicolo per maltrattamenti contro ignoti. La Polizia ha chiesto aiuto per riuscire ad arrivare al responsabile di questo vile atto.