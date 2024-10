ShoKo è il nomignolo con cui José Luis Matos è conosciuto per le strade di Bucaramanga. È sempre in compagnia dei suoi due cani insieme ai quali trova riparo nella zona del paese che, offre un posto in cui stare, ai senzatetto e ai cani randagi. Proprio in quelle strade Shoko con una piccola torta e una candelina festeggia il compleanno di uno dei suoi due amati amici. Nena e Shagguy sono stati adottati e con loro il ragazzo condivide tutto quello che possiede, festeggiare il compleanno di uno di loro è stato un gesto per ricambiare l’affetto che ogni giorno gli regalano entrambi, sempre al sui fianco. I due cagnolini indossano dei cappellini colorati e lui sussurra loro qualcosa prima di abbracciarli forte.

La scena è stata ripresa dall’utente Yissel Rodriguez il quale ha condiviso il video sul suo canale che, neanche a dirlo, è diventato subito virale. Dopo aver visto il video in tanti si sono organizzati per aiutare Schoko e i suoi inseparabili amici a quattro zampe.

Adesso il ragazzo che viveva per strada ha un lavoro e una casa dove stare. Un momento di felicità vissuto, dimenticando per un istante tutte le difficoltà, ha fatto la differenza nella vita di un essere umano speciale che ha commosso e fatto riflettere molti di noi.