'Don't look back in anger', non guardare indietro con rabbia . E’ la canzone che i cittadini di Manchester hanno cantato per le 22 vittime dell’attentato al concerto della cantante Ariana Grande.

Dopo un minuto di silenzio, è stata una donna fra i tanti presenti in piazza a St Ann's Square a intonare la canzone degli Oasis.

IL VIDEO:

corriere.it