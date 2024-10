La notizia circola in rete già da un po’ di tempo: a fine mese un asteroide sfiorerà la Terra. Qualcuno aveva parlato di un evento potenzialmente pericoloso ma la Nasa rassicura: “Sarà a una distanza sicura: 6.2 milioni di chilometri da noi”. L’Agenzia spaziale americana ha tenuto a specificare via Twitter che l’asteroide non rappresenta un pericolo per il nostro Pianeta.

L’OR2 del 1998, questo il nome del corpo celeste, presenterebbe un diametro compreso tra i 1,5 e 4 chilometri e transiterà relativamente vicino ma comunque ad una distanza grande quasi diciassette volte quella tra Luna e Terra. Dunque, suggerisce la Nasa, nessun timore.

L’asteroide avrà una luminosità di 10.9 magnitudini e dovrebbe essere visibile anche con piccoli telescopi, ma non a occhio nudo. Ulteriore fattore che renderà l’OR2 difficile da osservare è che si troverà molto basso sull’orizzonte dalle 19 alle 23 UT (Universal Time).