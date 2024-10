Dopo una straziante agonia si è dovuto arrendere. Tito Vilanova, allenatore del Barcellona nella stagione 2012-2013 è morto per un cancro a 45 anni.

La malattia gli era stata diagnosticata nel 2011 quando ancora sedeva sulla panchina balugrana come il vice di Pep Guardiola. Dopo l'operazione le sue condizioni di salute erano migliorate ma nel 2012, ormai allenatore del Barça, ebbe una grave ricaduta. Lasciò la panchina per andare ad operarsi a New York e tornò in Spagna appena in tempo per vedere la sua squadra conquistare lo scudetto.

Dopo l'addio al Barcellona, il calvario di Vilanova è stato sempre più difficile e ricco di ostacoli fino alla notizia rilanciata ieri dai canali d'informazione di tutto il mondo: l'aggravarsi del tumore alla ghiandola parotide aveva ridotto il mister in fin di vita. Oggi la parola fine sulla carriera e sulla vita di un professionista stimato dall'ambiente, dai tifosi e dai suoi ragazzi che in questi mesi non hanno mai mancato di esprimergli solidarietà,