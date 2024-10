"Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti abbattuti la settimana scorsa, ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina", lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden in relazione agli avvistamenti di oggetti volanti intercettati in cielo e abbattuti dalle forze aeree americane e canadesi. L'ultimo, domenica, a forma ottagonale è stato colpito da un caccia americano e distrutto mentre sorvolava a sei chilometri d'altezza il lago Huron, tra il Michigan e il Canada.

"Ho ordinato di abbatterli perché rappresentavano un rischio per il traffico aereo", ha sottolineato Biden. "Darò ordine di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti".

Il Presidente ha aggiunto che la sua amministrazione è al lavoro "per stabilire nuovi parametri per l'identificazione di oggetti volanti".

"L'abbattimento del pallone-spia è stato un chiaro segnale alla Cina, ma non vogliamo il conflitto con Pechino. Continuerò a parlare con il presidente Xi".

Biden, ha anche ribadito però di "non voler chiedere scusa" per aver ordinato la distruzione del pallone-spia cinese.

Il generale Glen VanHerck alla domanda sull'ipotesi degli alieni ha risposto: "Io non escludo niente. A questo punto noi prendiamo in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al Nord America".