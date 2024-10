"Tre Paesi hanno fatto domanda formale» di adesione all’Ue, «Ucraina, Georgia e Moldavia". Così Emmanuel Macron, che ha spiegato come questa sera a Versailles «avremo una discussione, una discussione importante, perché bisogna inviare un segnale forte agli ucraini. Dall’altra parte, dobbiamo far aderire un Paese in guerra? Credo di no».

Il presidente francese aggiunge: "Dobbiamo chiudere la porta e dire `giammai´? Sarebbe ingiusto. Possiamo dimenticare gli equilibri della regione? Bisogna fare attenzione. La Moldavia è molto fragile: è dipendente dal gas russo, c’è la Transnistria, con dei combattenti, ci sono decine di migliaia di rifugiati. Non possiamo abbandonarla nel suo cammino. E bisogna fare attenzione ai Balcani Occidentali. Bisogna mandare un segnale".