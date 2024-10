"La situazione nel Donbass è estremamente difficile e tutta la forza che l'esercito russo ancora possiede è stata riversata lì per attaccare". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel suo discorso nelle ultime ore ha sostenuto che "la fornitura di armi all'Ucraina sia il miglior investimento per la stabilità nel mondo".

"Sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che ci aiutano. Ma lo sottolineo ancora, più a lungo durerà questa guerra, più alto sarà il prezzo per la protezione della libertà non solo per l'Ucraina, ma per tutto il mondo libero - ha proseguito -. Quindi, la fornitura di armi pesanti all'Ucraina, lanciarazzi multipli, tank, armi antinave e altre armi, è il miglior investimento per mantenere la stabilità nel mondo ed evitare molte crisi gravi che la Russia sta ancora pianificando o ha già provocato".

Zelensky ha poi ricordato i tre mesi dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, lo scorso 24 febbraio, quando Vladimir Putin ha annunciato quella che per il Cremlino è "un'operazione militare speciale". "Si è concluso il terzo mese della nostra difesa. E' un periodo lungo - ha aggiunto -. Non era stato nemmeno ipotizzato dai nostri nemici".

"Sono tre mesi di crimini di guerra degli occupanti russi. Tre mesi di attacchi, distruzione, blocchi - ha accusato -. Dobbiamo sempre ricordarci che questi tre mesi siamo sopravvissuti grazie alle decine di migliaia di imprese di tutti coloro che difendono lo stato. E al prezzo di decine di migliaia di vite di uomini e donne ucraini uccisi dagli occupanti".

Zelensky ha inoltre criticato la "dichiarazione del tutto inadeguata" di ieri della Russia che avrebbe "rallentato appositamente l'offensiva". "Bene - ha aggiunto - dopo tre mesi di ricerca di una spiegazione del perché non sono riusciti a spezzare l'Ucraina in tre giorni, non hanno trovato di meglio che sostenere che avevano presumibilmente pianificato di fare così".

Infine, il presidente ucraino ha parlato di "quasi 30.000 soldati russi uccisi" e di "oltre 200 aerei abbattuti" e ribadisce il grazie a "tutti coloro che il 24 febbraio hanno deciso di stare dalla parte dell'Ucraina".