Scattato l’allarme con tanto di sirene alle 3,40 locali in numerose città dell’Ucraina, tra cui la capitale Kiev e la bellissima Odessa, Leopoli, Dnipropetrosk, ma anche a Kharkiv, Sumy, Rivne, Ternopil, Zhytomyr, Mykolaiv, Cherkasy, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernivtsi, Volyn e Vinnytsia

"Le forze russe si stanno ammassando nel Donbass, verso Kharkiv, e si stanno preparando per attacchi ancora più potenti". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, attraverso un videomessaggio diffuso online.

"Ora i russi si stanno ritirando dal nord dell'Ucraina - ha aggiunto - in un modo lento ma evidente. Chiunque torni in questa zona deve stare molto attento. È ancora impossibile tornare alla vita normale, bisogna aspettare che la nostra terra venga bonificata e finché si sarà certi che non ci saranno nuovi bombardamenti".