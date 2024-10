Dopo alcune settimane di tensione al confine con l’U crain a , la Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea , dove le manovre aveva no alimentato la paura per un' invasione dell'Ucraina.

L'annuncio del ritiro non convince però la Nato: per Stoltenberg infatti, come comunica Tg Com 24, “le truppe russe non sarebbero affatto diminuite ma aumentate”. Della stessa opinione anche il presidente ucraino Voldymyr Zelensky: "Non vediamo ancora alcun ritiro russo".

Contemporaneamente, la tv di Stato ha trasmesso le immagini di unità militari che attraversavano un ponte tra la penisola controllata dalla Russia e la terraferma.

"A essere onesti reagiamo alla realtà che abbiamo e non vediamo ancora alcun ritiro. Ne abbiamo appena sentito parlare: per ora sono solo dichiarazioni". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Voldymyr Zelensky alla Bbc e lo riporta Tg Com 24. "Per quanto riguarda la minaccia, ho detto molte volte che siamo sereni perché ricordiamo che tutto questo non è iniziato ieri. Succede da molti anni", ha aggiunto.

Intanto, decine di paracadutisti statunitensi sono atterrati in Polonia vicino al confine con l'Ucraina per rafforzare il dispiegamento di forze sul lato orientale della Nato. Lo avrebbero affermato, sempre a quanto comunica Tg Com 24, giornalisti della France Presse che li hanno visti di persona.