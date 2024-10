"A Mariupol Putin ha già superato Hitler. Può essere orgoglioso di se stesso". Lo ha detto Vadym Boichenko, il sindaco della città ucraina che da settimane è al centro dei bombardamenti russi.

Boichenko ha precisato che "più di 20mila civili sono stati uccisi in soli due mesi. Non posso dire se i russi stiano preparando qualcosa per il 9 maggio o meno. Hanno già fatto tutto il possibile, hanno distrutto la città".