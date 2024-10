L' Ucraina è stata vittima, durante la scorsa notte, del “ più massiccio attacco aereo ” russo dall'inizio della guerra , ha dichiarato il comandante dell'aeronautica militare ucraina, Mykola Oleshchuk.

Il ministro degli Interni ucraino ha reso noto che sono stati lanciati 158 tra missili e droni su diverse regioni del Paese sono rimasti uccisi almeno 22 persone e 132 sono state ferite .

Nei video diffusi dalle autorità si vedono i soccorritori che cercano di estrarre le persone intrappolate tra le macerie.

" Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina, causando morti e feriti ", nel massiccio attacco russo di stanotte. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ribadendo che " oggi, la Russia ha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X -505 ". " Risponderemo agli attacchi terroristici. E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà ", aggiunge.

Esplosioni sono state udite a Kiev, ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, mentre nella notte le forze russe hanno preso di mira diverse città in tutta l'Ucraina, portando all'attivazione di un'allerta aerea nazionale. Una mezza dozzina di città sono stato oggetto degli attacchi russi, tra cui Kharkiv (nord-est), Leopoli (ovest) e Odessa (sud), hanno riferito le rispettive autorità locali. Un allarme aereo generalizzato in tutto il Paese è stato attivato intorno alle 5:00 (le 6:00 in Italia).

Secondo le prime informazioni delle autorità ucraine, due persone sono morte a Kharkiv ea Leopoli, molte sono rimaste ferite, ci sono danni e distruzioni, palazzi in fiamme in diverse regioni, numerose esplosioni. " Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostri monitor ", ha detto il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat, " sono stati lanciati Daggers, missili balistici, S-300, missili da crociera, UAV, X-22 o X -32.Circa 18 bombardieri strategici hanno tirato X-101-X-505 ".

" I razzi volano di nuovo sulle nostre città ei civili vengono presi di mira. L'Ucraina ha bisogno di sostegno. Saremo ancora più forti, stiamo facendo di tutto per rafforzare il nostro scudo aereo. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore ", ha scritto su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak.