Da piazza Maiden un'attivista dell'opposizione lancia un grido di aiuto sulla rete Internet via Facebook. Il video, sottotitolato in italiano dagli stessi attivisti, è un duro atto di accusa contro il governo - paragonato all'Unione Sovietica - accusato di dittatura, oppressione e di aggredire con violenza i manifestanti. Non c'è alcun cenno però alla organizzazione paramilitare degli attivisti, che usano bombe molotov e armi da fuoco contro le forze dell'ordine.