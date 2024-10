"Ha 91 anni non sta bene, ma mi ha confermato la necessità di evitare la minaccia di una guerra nucleare". Lo ha riferito il giornalista Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, durante un'audizione alla commissione giuridica del Parlamento europeo, in cui ha parlato del suo incontro con l’ex leader dell’unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, come informa Tg Sky24.

"Il vero pericolo è la realtà concreta di una reazione nucleare. La paura di una risposta nucleare che è stata espressa da Putin senza ombra di dubbio. Ha detto che la risposta all'Occidente potrebbe essere qualcosa senza precedenti. Qualcosa di mai visto. Questo può essere il vero incubo. Ma io non escludo la possibilità che a un certo punto queste persone saranno tentate a premere il bottone rosso" ha detto Muratov.

Novaya Gazeta, il giornale di cui è direttore, è attualmente nel mirino della censura essendo stato imposto come ad altre testate di rimuovere notizie e articoli che considerano le operazioni militari in Ucraina come una "guerra" o una "invasione". L'unica definizione autorizzata da usare è quella decisa dal Cremlino, cioè "operazione militare speciale".

Tutto ciò dimostra che un’ulteriore guerra da combattere in Russia è quella a favore di un'informazione libera.