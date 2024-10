Il dramma e la disperazione che sta causando la guerra in Ucraina, in corso da quasi un anno e mezzo, in una foto diventata un simbolo.

L'immagine ritrae un anziano seduto per strada a Kiev, con lo sguardo rivolto in basso verso la coperta di stagnola che cela il corpo senza vita di sua nipotina di 9 anni, morta assieme alla madre mentre correvano verso il rifugio per ripararsi dai missili russi che non hanno lasciato loro scampo.

Il dramma è accaduto la notte scorsa ed è l’ennesimo di tanti che stanno flagellando l’Ucraina e la sua comunità. Una delle tante storie di disperazione che sembrano non avere fine.

Dai primi rilievi pare che il rifugio all'interno del quale la famiglia si sarebbe dovuta riparare, sia rimasto chiuso.

Il marito di una delle vittime ha infatti dichiarato che nessuno ha aperto le porte del rifugio, nonostante avessero bussato più volte per cercare riparo.