Orripilante episodio in Egitto, dove una madre è accusata di aver ucciso il figlio di cinque anni per mangiarlo. La procura egiziana ha ordinato la detenzione preventiva per la donna, mentre le indagini proseguono.

L'episodio è avvenuto nella città di Faqus. Come riportato dal quotidiano spagnolo "El Mundo", dopo l'arresto l'accusata avrebbe confessato ai magistrati di aver "ucciso premeditatamente il figlio di cinque anni con un'ascia".

"Ha ucciso il figlio, lo ha smembrato e ha nascosto parti del corpo in casa", è l'accusa rivolta alla donna. Indagini ancora in corso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, rinvenuta anche l'arma del delitto.