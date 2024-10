La notizia è del quotidiano on line “Il Piacenza”.

Nell’inchiesta sarebbero coinvolte sei persone. I fatti risalgono al 2009, quando durante una puntata di “Affari Vostri” un genitore separato avrebbe accusato la ex moglie, secondo la versione di quest’ultima, di aver somministrato alla loro bambina di 5 anni il Roipnol (uno psicofarmaco) per favorirne il sonno.

L’uomo, in base a quanto detto dalla donna agli inquirenti, avrebbe anche mimato l’assunzione di cocaina da parte della piccola, di cui sarebbe anche comparso il nome in video. In un primo tempo il pm aveva chiesto l’archiviazione del caso, ma l’incalzare dell’avvocato della madre della bambina portò a ulteriori indagini e quindi al rinvio a giudizio di sei persone. Sono accusati l’ex marito della donna e i responsabili del programma televisivo per la violazione della normativa sulla tutela dei minori.