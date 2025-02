Una incontro che rischia di lasciare strascichi importanti quello avvenuto oggi alla Casa Bianca fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, terminato anzitempo con la cacciata dallo Studio Ovale del presidente ucraino dopo un'accesa discussione col tycoon e col suo vice, J.D. Vance.

La "cacciata" e i ringraziamenti (?)

Trump ha congedato il suo omonimo con queste parole: "Puoi tornare quando sarai pronto per la pace". E se qualcuno si aspettava una risposta forte, sui social, da parte dell'ucraino, così non è stato. Zelensky ha ringraziato "il presidente e il popolo Usa".

"Grazie America, grazie per il tuo supporto, grazie per questa visita. Grazie Presidente, Congresso e il popolo americano - ha scritto il leader ucraino -. L'Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e stiamo lavorando esattamente per questo".

Reazioni social. Salvini con Trump, Calenda: "Dei bulli", Conte: "Andava evitato"

Le reazioni, sui social, sono state come prevedibile numerosissime. Uno dei primi a schierarsi con Trump è stato Salvini: "Forza Trump, basta guerra", ha commentato il ministro dei Trasporti, spiegando: "Stavo vedendo come Trump ha accolto Zelensky. Probabilmente non è quello che le scuole di diplomazia hanno insegnato, ma se con un certo approccio non ha funzionato, con uno più strong il risultato forse arriva a casa. Già mi vedo le anime belle dire 'come si permette'. Se hanno dato sulla fiducia il Nobel della pace a Obama, se Trump riesce a porre fine ai conflitti…".

Non è dello stesso avviso il segretario di Azione, Carlo Calenda: "Bulli che aggrediscono nello Studio Ovale, davanti alla stampa, un leader coraggioso che guida un popolo che difende la sua libertà dall'aggressione di un dittatore assassino - commenta -. A questo sono ridotti gli Usa oggi. I leader europei dovrebbero mostrare meno compiacenza e più forza. I bulli si affrontano così. #StandWithUkraine oggi e sempre".

Per Giuseppe Conte "andava assolutamente evitato lo scontro che è avvenuto alla Casa Bianca a favore di telecamere: rischia di avvantaggiare Putin, nel complesso negoziato che è stato avviato". "Questo negoziato - prosegue il presidente del M5s - deve essere affrontato e portato avanti tutelando duramente ed efficacemente le ragioni dell’Ucraina, che rimane il Paese aggredito".

"Anche per questo occorreva un'Europa forte e in prima linea per i negoziati di pace e non un'Europa subalterna a Washington, che ha inseguito in questi anni la folle strategia dell'escalation militare e delle armi a oltranza. Una strategia fallimentare che ora condanna l'Europa e l'Italia a una totale irrilevanza davanti a questi sviluppi. Con un’aggravante per il nostro Paese: di Meloni si sono perse proprio le tracce", conclude.

Dalla Russia

Dalla Russia la reazione di Irill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti e uno dei negoziatori nei colloqui con gli americani, che ha definito "storico" il confronto Trump-Zelensky. Mentre forte è stata quella dell'ex presidente russo Dimitri Medvedev: "Finalmente il porco Zelensky ha avuto una sberla", ha affermato.

Reazioni dall'Europa

Un confronto su cui erano puntati gli occhi di tutto il mondo, dall'Europa in particolare. "Conosciamo tutti la situazione: c'è un aggressore, la Russia, e un popolo aggredito, l'Ucraina", ha commentato Emmanuel Macron a margine dell'inaspettato epilogo, ribadendo il suo sostegno a Zelensky. ""Penso che abbiamo tutte le ragioni di aiutare l'Ucraina e sanzionare la Russia. Bisogna rispettare chi lotta per la propria salvezza, dignità e per i propri figli. E per la sicurezza dell'Europa", ha aggiunto.

Solidarietà al presidente ucraino anche dall'omonimo polacco, Donald Tusk: ""Caro Zelensky, cari amici ucraini, non siete soli", mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha scritto: "La tua dignità fa onore al coraggio del popolo ucraino. Sii forte, coraggioso e senza paura. Non sei mai solo, caro presidente Zelensky. Continueremo a lavorare con te per una pace giusta e duratura".

Vicinanza a Kiev anche dal premier spagnolo Pedro Sànchez: "Ucraina, la Spagna sta con voi", così come il premier della Norvegia Jonas Gahr Støre: "Siamo al fianco dell'Ucraina nella sua leale lotta per una pace giusta e duratura", ha scritto su X. La presidente della Georgia Salome Zourabichvili, segue a ruota i colleghi del vecchio continente: "Non sono sicura che questa sia una dimostrazione di America First... sembra più che l'America appoggi la Russia di Putin".