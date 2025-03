Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l'invio di aiuti militari all'Ucraina, bloccando temporaneamente forniture di armi e attrezzature destinate a Kiev.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, che cita fonti vicine alla vicenda, la misura resterà in vigore fino a quando il presidente Donald Trump non avrà verificato la reale volontà dell'Ucraina di perseguire la pace. Il provvedimento interessa tutto il materiale militare attualmente fuori dal territorio ucraino, comprese le forniture in transito o stoccate nei punti di smistamento in Polonia.

La decisione arriva nel contesto delle recenti tensioni tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stando alle stesse fonti, il leader americano avrebbe affidato al segretario alla Difesa, Pete Hegseth, il compito di attuare lo stop immediato alle consegne.